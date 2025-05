Asilo, sono venti i posti disponibili da settembre. L’assessore: staff coinvolgente, il servizio funziona

Venti posti disponibili, a settembre, all’asilo nido Vanelli di Codogno. È quanto è stato comunicato, durante l’open day del 10 maggio e ieri, dalla vicesindaco Raffaella Novati, alle famiglie del territorio. "Fortunatamente vantiamo uno staff sempre aggiornato e coinvolgente e il servizio funziona molto bene, saturando i posti. È un fiore all’occhiello per la città e io sono grata a chi ci mette così tanta dedizione – ribadisce Novati –. Anche all’open day abbiamo mostrato alle famiglie come lavora il nido, proponendo due laboratori di lettura, collage, attività grafico-espressive e burattini. All’esterno, dove c’era un totem, con faccine, per dare riscontro sul gradimento, le 30 famiglie partecipanti hanno messo solo sorrisi". Ora escono dal nido 23 bambini e a settembre sono disponibili 20 posti (graduatoria in base alle età e alle esigenze, ndr), l’invito è farsi avanti.