Presentato il Codogno Baseball Torna in A dopo ventuno anni

Presentazione ufficiale, ieri pomeriggio alla Cascina Piantadella di San Fiorano per la formazione del Baseball Codogno ’67 che dal 16 aprile sarà impegnata nel campionato di serie A. Un ritorno nella massima serie dopo 21 anni. L’esordio sarà in casa contro Padova. Alla Cascina Piantadella ieri a fare gli onori di casa è stato il presidente del club Giangiacomo Sello. Ospiti d’eccezione la consigliera regionale Patrizia Baffi, i sindaci di Codogno e San Fiorano, rispettivamente Francesco Passerini e Mario Ghidelli e Filippo Comelli, consigliere della Federazione italiana baseball. È stata ricordata la storia del club con lo storico scudetto conquistato nel 1976 (seguito sei anni dopo dal titolo tricolore Juniores). Per il team di serie A, guidato dal coach Michele Nani, l’obiettivo è la salvezza "togliendosi magari anche qualche bella soddisfazione". Oggi sul diamante di viale Resistenza, torneo in memoria di Roberto Fodritto e Roberta Ventura: in campo Codogno, Senago e Brescia.