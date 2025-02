Precipitano dall’argine col pick-up. Miracolati i due occupanti

SAN ROCCO AL PORTO (Lodi)Per evitare un’altra vettura, un pick up di una ditta di disinfestazioni con a bordo due uomini, un 23enne ed un 88enne, è volata in un campo sottostante il tratto arginale della via Emilia, in territorio di San Rocco al Porto dopo aver sfondato il guard rail di legno. Il rocambolesco incidente è avvenuto ieri pomeriggio attorno alle 16.15, all’altezza dello svincolo per via Alberelle e i due occupanti possono dirsi miracolati visto che il fuoristrada, che arrivava da nord, nel precipitare di sotto da un altezza di diversi metri, non si è ribaltato. Il mezzo, che ad un certo punto è diventato una scheggia impazzita, è sceso dritto e si è fermato dopo alcune decine di metri senza, appunto, cappottarsi: sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118, i vigili del fuoco del distaccamento di Casalpusterlengo e del comando di Piacenza. Per le due persone coinvolte tanto spavento, qualche escoriazione e il successivo trasporto in codice verde al pronto soccorso dell’ospedale di Piacenza. M.B.