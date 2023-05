Posti segreti e dimenticati Città di una volta in mostra con modellini, foto e filmati

I posti segreti e quelli un po’ dimenticati. Quelli mai visti e quelli riscoperti da poco. Ieri pomeriggio, con l’iniziativa “I cortili dell’arte“, l’organizzazione della Consulta della Cultura ha fatto centro, dando la possibilità di vedere le bellezze della città attraverso diverse proposte messe in calendario.

Gli eventi sono decollati ieri pomeriggio all’interno di Villa Biancardi alle 16 con uno spettacolo di danza preceduto dall’inaugurazione del sindaco Francesco Passerini, dell’assessore Silvia Salamina e dell’esponente della Giunta regionale Guido Guidesi. Poi, in una sorta di tour per la città, è stato possibile aggirarsi per il centro, infilandosi nei cortili per ascoltare concerti, guardare esposizioni di opere d’arte, mostre fotografiche ed ammirare l’arte sublime dei “madonnari“ che hanno disegnato immagini sacre in piazza XX Settembre di fianco alla chiesa parrocchiale.

Molto suggestiva anche l’esposizione delle vecchie fotografie di Codogno e la proiezione di filmati di eventi tenutisi negli anni Ottanta e Novanta all’interno del cortile del municipio con la possibilità di prendere visione, dopo alcuni decenni, del modellino del vecchio castello (nella foto), oggi non più esistente, a cura di Codognocomics.

