Polo scolastico. Prosegue l’efficientamento

Il Comune di San Rocco al Porto procede nell’efficientamento energetico del polo scolastico di via Leonardo da Vinci. Nel 2023 l’iniziativa aveva riguardato la coibentazione esterna degli spogliatoi e di una parte della palestra, per complessive 50mila euro. Con la legge di bilancio 160/2019 erano infatti stati assegnati altri contributi ai Comuni per la realizzazione di progetti relativi a investimenti nel campo dell’efficientamento energetico e dello sviluppo territoriale sostenibile. Ora è stata affidata la redazione di progettazione di fattibilità tecnico - economica e di progettazione definitiva-esecutiva relativa all’intervento.

Il Comune di San Rocco al Porto risulta assegnatario, nel 2024, di un contributo a fondo perduto pari a 50mila euro (misura per i comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti). È prevista, in particolare, la realizzazione di controsoffitti coibentati e fonoassorbenti posti al piano primo, ma anche l’ultimazione del cappotto verso la palestra. L’iter procedurale prevede di avviare e approvare la progettazione di fattibilità tecnico - economica e la progettazione definitiva-esecutiva, e quindi, con un’apposita determina, la Giunta ha deciso per l’affidamento dell’incarico alla ditta Studio di Architettura ed urbanistica architetto Stefanoni Emanuele di Meleti. Tutto per un corrispettivo di 6.978,40 euro, iva compresa, da imputare al bilancio 2024. Quando il progetto sarà pronto si affideranno i lavori veri e propri: "Da eseguire sicuramente al termine dell’anno scolastico ma ancora da programmare" precisa il sindaco Matteo Delfini. P.A.