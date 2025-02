Polizia recupera un furgone rubato

Rubano un furgone a Pandino e strappano il satellitare per evitare di essere intercettati, ma una volante li scopre riuscendo a recuperare il mezzo. Nella notte tra martedì e mercoledì, attorno alle 2, la polizia ha pizzicato un mezzo che dal controllo della targa risultava trafugato nel paese cremonese. Il malvivente ha bruciato l’alt. Ne è nato un inseguimento tra corso Adda, all’incrocio con via Defendente, e via X Maggio, via San Giacomo e via Bastoni. A quel punto, i due soggetti a bordo hanno tentato la fuga a piedi. Il furgone è stato trasportato in Questura per accertamenti: è risultato ammaccato nella parte posteriore e lungo la fiancata.

Inoltre, all’interno dell’abitacolo era tutto a soqquadro, con il navigatore satellitare frantumato, presumibilmente dagli stessi autori del furto per impedire l’eventuale tracciamento del veicolo. Dopo aver affidato il furgone alla Scientifica per i rilievi necessari, hanno restituito il mezzo al legittimo proprietario. "Ringrazio i poliziotti per aver recuperato il mio fondamentale strumento di lavoro", ha commentato l’uomo ieri mattina quando ha ricevuto le chiavi. M.B.