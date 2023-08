Polizia locale Soluzione ponte con Cilavegna

Il Comune di Cassolnovo ha rinnovato sino alla fine dell’anno la convenzione con quello di Cilavegna per il servizio di Polizia locale, scaduta il 31 luglio. Una necessità dettata dal fatto che la comandante e il vice di Cassolnovo sono sospesi dal servizio per guai giudiziari. A comandare gli agenti di Cassolnovo sarà dunque Luciano Legnazzi (nella foto), che guida anche quelli di Cilavegna e dovrà tuttavia fare a meno di due vigili, uno di Cilavegna e uno da Parona, con i quali le convenzioni sono scadute. Verranno rimpiazzati da quelli di Vigevano, con cui l’Amministrazione cassolese ha stretto una convenzione considerata "molto soddisfacente per gli ottimi risultati conseguiti e per la presenza sul territorio". Quella con l’attuale comandante è una situazione-ponte prima dell’entrata in vigore della nuova convenzione che sarà differente rispetto a quella scaduta.

U.Z.