Più morti, ma meno denunce. Incidenti sul lavoro, è rebus

Una riunione in tema di sicurezza sul lavoro si è tenuta ieri mattina in Prefettura, coordinata dal Prefetto di Lodi, Enrico Roccatagliata. L’occasione d’incontro, come da calendario semestrale di verifica in base al protocollo d’intesa siglato nel settembre del 2021, con i principali attori istituzionali, associativi di categoria e sindacali, ha avuto come punto focale il tema della sicurezza nell’ambito del settore edile, venuto tristemente in evidenza più volte nel corso dell’anno.

Sono intervenuti, oltre ai vertici delle forze dell’ordine anche i rappresentanti di Inail, Inps, Itl, Ats, Ance, Assolombarda, Coldiretti, Confartigianato, Confcommercio e Unione Commercio Turismo e Servizi. Presenti altresì i rappresentanti dei sindacati, sottoscrittori del Protocollo, Cgil, Cisl, Uil e Usb. Il rappresentante Inail ha evidenziato la discrasia esistente tra la riduzione delle denunce per infortunio, in numero inferiore rispetto al 2023, e il numero dei decessi, comprensivo anche di quelli “in itinere”, che sono risultati in aumento (9 nel 2024 rispetto ai 4 del 2023).

Per quanto attiene alla casistica riscontrata per le denunce di infortunio è emerso che le stesse riguardano principalmente lavoratori extracomunitari. Si è altresì riscontrato un aumento dell’età dei soggetti infortunati rispetto agli scorsi anni. Dopo le limitazioni del periodo Covid è venuto in evidenza un aumento anche delle malattie professionali riguardanti patologie osteoarticolari e tumorali.

Dalla discussione sono venute in evidenza alcune problematiche legate alla gestione delle certificazioni attestanti la formazione di lavoratori e l’idoneità lavorativa nonché allo scambio informativo e alla relativa messa a fattore comune dei dati. Alla fine si è quindi convenuto di approfondire tutte le tematiche dai contenuti più squisitamente tecnici in apposito tavolo a cui parteciperanno, oltre alla Prefettura, la Questura, ITL, INAIL, ATS, le Organizzazioni sindacali, ANCE e Confartigianato. All’esito si darà vita ad apposito documento operativo dedicato in via sperimentale al settore dell’edilizia. La prima riunione del Tavolo è prevista per la mattina del 23 gennaio.