Pirata butta giù passaggio a livello. Mezz’ora di disagi

TORRE BERETTI (Pavia)

Le sbarre del passaggio a livello erano a terra. Abbattute da un pirata della strada, fuggito lasciando non solo il danno ma anche il pericolo del binario non protetto. Per fortuna se n’è accorto un automobilista in transito che, chiamando il 112, ha fatto scattare l’allarme. In un orario ben poco trafficato, verso le 14 del giorno di Natale, mentre la quasi totalità delle persone era nelle case per il pranzo in famiglia. Il passaggio a livello rimasto danneggiato è lungo l’ex Statale 494, nel tratto urbano che prende il nome di via Sartirana nel territorio comunale di Torre Beretti e Castellaro. La linea ferroviaria coinvolta è quella che da Alessandria proprio prima di Torre Beretti si divide da quella in direzione di Mortara che prosegue verso Nord e va invece a Est verso Mede per passare da Lomello, Sannazzaro de’ Burgondi, Zinasco e Carbonara al Ticino verso Pavia.

Al momento dell’allarme per le sbarre abbattute c’era un treno in arrivo da Alessandria, che è stato bloccato prima del passaggio a livello, scongiurando il pericolo che automobili di passaggio sui binari potessero essere travolte dal convoglio. Il problema è stato risolto in circa mezz’ora, con l’immediato intervento sul posto dei tecnici delle Ferrovie che hanno sostituito le sbarre e ripristinato il regolare funzionamento del passaggio a livello, facendo così riprendere la circolazione ferroviaria in sicurezza.

Al passaggio a livello sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Voghera, competenti per il territorio della Bassa Lomellina, avviando indagini sull’incidente e facendo scattare la caccia al pirata della strada per le ipotesi di reato sia di danneggiamento sia di interruzione di pubblico servizio.

S.Z.