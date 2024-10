Salvati un falco pellegrino e una cicogna: erano feriti. Doppio intervento nel Basso Lodigiano

Somaglia (Lodi), 12 ottobre 2024 – Falco pellegrino di passaggio nel Lodigiano resta ferito, lo salvano le guardie volontarie. La polizia provinciale ha attivato le guardie volontarie per un intervento a San Martino Pizzolano di Somaglia. Un cacciatore ha segnalato un falco pellegrino in difficoltà, forse colpito da qualcuno impegnato nell’attività venatoria e lo ha fatto soccorrere. L’animale era ferito e si è lasciato prendere dal cane da caccia. Poi è stato accompagnato per le cure al centro Cras del Wwf di Vanzago, dove persone esperte nella cura di selvatici si occuperanno del suo recupero. I rapaci notturni e diurni sono infatti protetti.

Poco dopo la polizia provinciale ha organizzato anche il recupero di una cicogna ferita ad un’ala. Da capire l’entità delle lesioni, che sembravano serie e la causa del ferimento. L’esemplare è stato recuperato a Caselle Landi e accompagnato al pronto soccorso veterinario dell’Università di Lodi. “A breve stileremo il bilancio del primo mese della stagione venatoria” ha fatto sapere Massimiliano Castellone, comandante della polizia provinciale.