Piccoli archeologi crescono: in visita agli scavi accompagnati da ritrovamenti "freschi di giornata"

Nel mese di settembre le classe 2 G della Scuola Secondaria IC Dante di Voghera, si è recata presso gli scavi archeologici di Cascina Isola Felice di Rivanazzano Terme.

I ragazzi hanno scoperto, attraverso gli scavi e i reperti ritrovati, una parte di storia del loro territorio, per alcuni sconosciuta. Durante la visita guidata condotta dal prof. Stefano Maggi dell’Università di Pavia e dalla dottoressa Manuela Battaglia insieme a uno staff di giovani ricercatori e studenti italiani e stranieri, hanno potuto osservare numerosi ritrovamenti risalenti al periodo compreso tra il I e il V secolo, apprezzandone il valore. Gli alunni sono rimasti sorpresi e stupiti dalla ricchezza e dalla storia del territorio, grazie alla propositiva l’interlocuzione con l’archeologo che ha risposto alle loro tante curiosità. L’esperienza è stata arricchita, anche dalla formazione e dal bagaglio di esperienza professionale del docente in campo archeologico, che ha spiegato come è iniziata e si è sviluppata la storia degli scavi di Rivanazzano. Tra i tanti reperti di grande interesse: alcune monete, bastoncini per profumo ed una lucerna. Gli alunni hanno poi osservato le tracce di una centuriazione di epoca augustea e alcune fotografie di reperti trovati durante gli scavi precedenti quali: ceramiche di epoca celtica, vetro, anfore per vino, una statuetta bronzea di Mercurio, protettore dei mercanti.