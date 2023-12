Picchiato con pugni in faccia e calci per rapinarlo del portafogli

VIGEVANO (Pavia)

Picchiato e rapinato, fuori da un bar, la sera di Natale. Un 50enne marocchino è stato soccorso poco dopo le 20 di domenica in viale Mazzini. Era a terra con il volto sanguinante e i soccorsi chiamati da altri clienti del bar hanno fatto scattare l’allarme in codice giallo alla centrale operativa dell’Areu, che ha inviato sul posto un’ambulanza della Croce Azzurra di Vigevano.

Le sue condizioni non sono poi risultate gravi, ma è stato comunque trasportato con l’ambulanza in codice verde al Pronto soccorso dell’Ospedale Civile di Vigevano, medicato per le lesioni e dimesso con una prognosi di 6 giorni.

Sul posto è intervenuta una pattuglia del Radiomobile della Compagnia di Vigevano, che ha avviato le indagini con l’ipotesi di reato di rapina. Il 50enne sarebbe stato infatti avvicinato da quattro persone, che ha riferito di non conoscere, forse connazionali o comunque stranieri, tutti uomini un po’ più giovani di lui ma non ragazzini. Prima sarebbe stato colpito con pugni al volto, finendo a terra.

E mentre era già al suolo per i pugni, i quattro lo avrebbero poi circondato accanendosi contro lui. Mentre un paio lo colpivano a calci, uno gli immobilizzava le braccia e un altro gli prendeva dalle tasche il portafogli con 400 euro. Dopo la violenta aggressione a scopo di rapina, i quattro si sono quindi allontanati velocemente prima che dal bar uscissero altri clienti, riuscendo così a far perdere le loro tracce ancor prima che potessero essere chiamate le forze dell’ordine.

Quando sul posto sono arrivati i carabinieri, infatti, degli aggressori non c’era più alcuna traccia e i militari hanno potuto solo ricostruire l’accaduto avviando le richerche dei responsabili. Al momento non è chiaro se i rapinatori abbiano scelto la vittima sapendo che aveva con sé la somma in contanti o se abbiano colpito a caso.

Stefano Zanette