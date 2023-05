Pgt da aggiornare "Va recuperato il centro storico"

Incentivare il recupero del centro storico attraverso la conservazione delle caratteristiche morfologiche e tipologiche degli edifici, creare una sorta di zone miste con funzioni produttive, di servizio, commerciali, direzionali, ricettive e di spettacolo, utilizzando le eventuali aree industriali dismesse, privilegiare per il nucleo di antica formazione destinazioni residenziali, aumentare le aree a parcheggio incentivando quelle destinate alla sostenibilità ambientale, sviluppare tutta l’area nell’intorno alla stazione ferroviaria e del Quartiere Fieristico, comprendendo la riqualificazione delle aree degradate, con un progetto unitario, attivare politiche edilizie di risanamento delle frazioni Maiocca e Triulza, dotandole di servizi per uno sviluppo legato al turismo incentivando la nascita di agriturismi ed il recupero dell’edilizia storica legata all’agricoltura con la possibilità di partecipare alla divulgazione dell’albergo diffuso, promuovere la “mobilità dolce” realizzando percorsi protetti per recarsi al lavoro anche nel comparto industriale della Mirandolina. Sono queste le principali linee guida inserite negli atti di indirizzo per la redazione dell’aggiornamento del nuovo Piano di Governo del Territorio (Pgt), atteso ormai dal 2017. Lo studio è stato compiuto dal dipartimento di ingegneria, architettura e costruzioni del Politecnico di Milano, incaricato dall’assessorato all’Urbanistica del Comune. La Giunta ha approvato gli indirizzi martedì sera. "L’obiettivo è realizzare una città a misura d’uomo, proiettata nel futuro e preparata per attraversare il difficile momento della transizione ecologica" ha ribadito l’assessore Giovanni Bolduri (nella foto).

M.B.