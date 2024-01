"Pensionato mio malgrado". L’ex preside resta in attesa Le speranze di reintegro di un dirigente pensionato dell'istituto Crema Due stanno svanendo, dopo che il Tribunale del lavoro ha respinto la sua istanza di restare in servizio per un altro anno. L'attesa per il dibattimento continua, ma nel frattempo il dirigente rimane a scuola come volontario fisso.