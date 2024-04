Patto per la lettura, firmano in ventuno

È stato firmato ieri, nella Sala consiliare, il Patto per la lettura della Città di Lodi, un documento di intenti dalla durata di 3 anni per promuovere la creazione di una rete territoriale collaborativa tra i diversi soggetti interessati alla promozione del libro e della lettura, un vero e proprio strumento per creare sinergie. I firmatari, molto diversi tra di loro, sono ventuno. Tra loro la libreria Sommaruga, la scuola Maria Ausiliatrice, l’UniTre, la casa editrice Linee Infinite e molte altre tra cui lo stesso Comune di Lodi, che con la firma del sindaco Andrea Furegato si impegna a "portare avanti un percorso sfidante, che richiede molta iniziativa puntando al raggiungimento degli obiettivi, che sono fattibili perché c’è un mondo associativo e professionistico forte in città che lo può permettere, che ora deve diventare una rete consolidata", come il primo cittadino ha spiegato ieri.

Con il patto, cui qualsiasi realtà del territorio può aggiungersi (scrivendo a Ester.savarè@comune.lodi.it o comunedilodi@legalmail.it), i firmatari si impegnano a promuovere azioni ed iniziative proprie legate al libro e alla lettura; contribuire alla costruzione condivisa di progetti di rete; contribuire alla diffusione delle iniziative della rete e dei singoli aderenti al Patto; contribuire alla ricerca di sostegni, anche economici. Luca Pacchiarini