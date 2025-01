Patrono dei vigili. Lunedì in città festa provinciale

La festa del patrono della Polizia Locale, San Sebastiano, a livello provinciale quest’anno si terrà a Codogno: lunedì prossimo in mattinata, infatti, in piazza Cairoli, si ritroveranno decine di rappresentanti dei “ghisa“ territoriali per la celebrazione di un momento di festa e di riflessione. Secondo il programma ufficializzato in questi giorni, alle 10.15 di lunedì si terrà la messa nela chiesa parrocchiale celebrata dal vescovo Cesare Pagazzi dopo l’intervento delle autorità e l’esecuzione dell’inno di Mameli all’esterno. Alle 11.30, invece, nell’auditorium delle istituto cabriniano di via Cabrini, sono in programma interventi delle autorità che hanno aderito all’evento, la lettura della promessa solenne e il conferimento delle decorazioni regionali e comunali di anzianità di servizio agli appartenenti ai corpi di Polizia locale del Lodigiano.