Passerella da riqualificare: "Lavori al via tra un anno"

"L’inizio dei lavori di riqualificazione della passerella ferroviaria vicino alla stazione di Codogno è verosimilmente previsto all’inizio del 2026, con fine lavori nel 2027". Lo ha anticipato il sindaco Francesco Passerini dopo aver avuto un incontro on line con Rete ferroviaria italiana per fare il punto della situazione. La riqualificazione della storica scalinata, risalente al 1920, fino a pochi mesi fa unico passaggio tra la stazione e il quartiere San Biagio, ora sostituito dal tunnel sotto i binari, è stata quindi confermata nel suo iter. "Ci hanno dato un aggiornamento sul progetto di recupero, iniziando appunto a parlare di tempistiche – riferisce Passerini –. Sempre nell’ambito della riqualificazione generale dello scalo. Per l’inizio dell’anno prossimo, dopo la messa in gara dell’opera, ci dovrebbe essere una ditta incaricata".

Il primo progetto prevedeva una spesa di circa un milione 700mila euro, di cui tra i 60 e gli 80mila euro a carico del Comune di Codogno, che comparteciperà. Ma oggi le cifre andranno riviste in base alle reali spese attuali: "Al momento di questo non si è parlato" precisa il sindaco. L’amministrazione comunale e Rfi, intanto, si sono date appuntamento in tarda primavera, per ulteriori aggiornamenti in merito all’avanzamento dell’iter. "Sul fronte della riqualificazione del sottopasso di via Borsa, per il quale però è un’altra la direzione di Rfi interessata al momento non ci sono state comunicate novità" conclude il sindaco. P.A.