Parcometri: decolla la rivoluzione a Casalpusterlengo

Passo in avanti verso la “rivoluzione” del servizio parcometri a Casalpusterlengo: nei giorni scorsi è stata approvata la graduatoria provvisoria che assegna alla società Segnaletica Industriale Stradale srl (Sis), con sede in provincia di Perugia, la gestione del servizio dei parcheggi a pagamento mediante parcometri per i prossimi nove anni.

L’iter per riuscire ad arrivare a questo punto però è stato decisamente tortuoso: infatti, circa tre mesi fa, valutate le offerte tecniche ed economiche delle cinque ditte partecipanti (oltre alla Sis avevano presentato offerte Urbitek srl, Gestopark, Italservice srl, Star Mobility spa) , alla ditta Sis, risultata prima in graduatoria, è stato richiesto per ben due volte di presentare giustificazioni ed approfondimenti in merito all’offerta in quanto era scattata l’anomalia circa la congruità.

In entrambi i casi, la società ha trasmesso le giustificazioni richieste e si è arrivati alla proposta di aggiudicazione della gara d’appalto sulla base dell’offerta di poco più di 293mila su un importo base di 352mila euro.

La ditta vincitrice dovrà rimuovere e smaltire gli attuali vecchi manufatti che erogano i ticket e installarne minimo dodici altri esemplari nuovi di zecca, alimentati a pannelli solari e che possano dare la possibilità all’utente di poter pagare la sosta anche mediante bancomat e carta di credito. In totale gli stalli deliminati dalle righe blu in città sono 270.

M.B.