Parco Pisani di Gravellona: i bambini rimessi a nuovo dai volontari

Il parco giochi di via Robecchi è stato rimesso a nuovo grazie all’intervento di volontari e con i fondi messi a disposizione da benefattori. Uno spazio importante riservato ai più piccoli torna a concorrere a migliorare la qualità della vita nel piccolo centro alle porte di Vigevano che negli ultimi decenni ha compiuto un’importante conversione da paese agricolo in "paese d’arte". Gli spazi sono stati oggetto di importanti interventi di manutenzione del verde e di sostituzione delle giostre che saranno utilizzabili dai bambini sino ai 12 anni. L’area, decorata grazie all’impegno dell’associazione di volontariato Ri_Creando (nella foto), è stata intitolata alla memoria dell’imprenditore gravellonese Giovanni Pisani. La superficie era stata donata dall’imprenditore al Comune proprio per farne un parco per bambini.

Grazie all’impegno dei familiari e di un altro benefattore gravellonese che ha chiesto di restare anonimo, è diventato ciò che è oggi. Il parco Pisani, aperto tutti i giorni dalle 9 alle 19, non è l’unico di Gravellona: ci sono anche quello di viale Linards e il parco dei Tre Laghi che rappresenta il polmone verde interno all’abitato più ampio della Lomellina, nato da una "visione" dello storico sindaco Franco Ratti, che lo ha fatto nascere dal nulla: oggi rappresenta un luogo di ritrovo, di iniziative oltre che un’area naturalistica di rilievo per la tutela delle specie animali autoctone. Nel tempo il parco si è ampliato con l’acquisizione di nuovi terreni e oggi comprende appunto tre laghi, uno dei quali interdetto ai visitatori perché oasi naturalistica. Inoltre lungo la pista ciclabile che conduce verso il cimitero, l’associazione Ri_Creando ha realizzato delle decorazioni sull’asfalto dedicate ai cosiddetti “giochi antichi“.

Umberto Zanichelli