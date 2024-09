Parco Adda Sud, tutto in una app. Mappe, percorsi, luoghi e osterie. La motonave è pronta a salpare

E’ stata annunciata ieri la nuova app del Parco Adda Sud. Già disponibile gratuitamente per Android e iOS, l’applicazione consente di vedere e percorrere, in maniera simile a come funziona Google Maps, tutti i principali percorsi del parco presenti nel Lodigiano e non solo, arrivando fino al cremasco. L’app ha lo scopo di mettere insieme tutte le informazioni del parco per aumentarne la fruizione, segnalando luoghi di interesse naturale, storico-culturali e le principali attività economiche, come ristoranti e osterie. Attualmente si stanno ancora aggiungendo informazioni; ad esempio mancano alcuni esercizi commerciali, ma è proprio pensata per essere un work in progress continuo, in cui verranno aggiunte pian piano nuove info. Una volta selezionato il percorso è possibile vedere la lunghezza, il livello di difficoltà, che comuni attraversa e che particolarità ci sono da vedere, così da permettere un turismo informato. La nuova app rientra all’interno di un progetto più grande che il Parco Adda Sud sta facendo, intrapreso grazie ai finanziamenti Cariplo e di Regione Lombardia. Il progetto si divide in diverse parti, oltre all’applicazione infatti si sta procedendo alla costruzione di una nuova imbarcazione per fare tour sull’Adda, pensata per avere un pescaggio molto basso così da garantire di solcare il fiume anche se l’acqua è bassa; quando sarà pronta, si pensa a inizio 2025, si potranno acquistare i biglietti per la navigazione anche sull’app del parco. Altra parte del progetto è la valorizzazione di alcuni percorsi non ancora conosciuti, che verranno mappati. Tutto questo è stato annunciato ieri alla sede della Provincia di Lodi, via Fanfulla 14, in cui è stato anche presentata l’iniziativa "Scopriamo insieme il Parco Adda Sud", in programma sabato 28 e domenica 29 settembre a Lodi, Turano Lodigiano e Castiglione d’Adda.