Il medico di base non ce l’ha fatta. Addio al dottor Marchionni

SENNA LODIGIANA (Lodi)É morto ieri pomeriggio dopo un’agonia durata ventiquattro ore il medico condotto Giovanni Marchionni, 61 anni, colpito lunedì mattina attorno alle 11 da un’emorragia cerebrale mentre si trovava nel suo studio medico in via Papa Giovanni XXIII a Senna Lodigiana. Le sue condizioni erano state giudicate critiche già alcune ore dopo il trasporto d’urgenza in elicottero al Niguarda di Milano e successivamente il filo di speranza si era ulteriormente ridotto fino a spezzarsi ieri pomeriggio verso le 16 quando dal nosocomio milanese è arrivata la notizia della morte cerebrale.

Già da subito i carabinieri del comando compagnia di Codogno erano intervenuti sul posto e, dopo il sopralluogo, avevano messo sotto sequestro l’ambulatorio sollevando domande sulle motivazioni dell’approntamento dei sigilli. La disposizione del pubblico ministero del Tribunale di Lodi di sbararre l’ambulatorio è stata assunta, però, secondo quanto appreso, in via cautelativa in attesa dei referti medici e delle cartelle cliniche, almeno secondo le indiscrezioni che emergono. Fin dalla tarda serata di lunedì, il Comune di Senna aveva informato la popolazione che lo studio medico era stato chiuso e che il servizio sarebbe stato assunto dalla dottoressa Maria Giovanna Di Benedetto che riceverà nei medesimi orari presso l’ambulatorio comunale della frazione Mirabello mentre i pazienti potranno anche fare riferimento ai dottori Carlo Pezzi a Somaglia, a Giovanna Zinzalini a Orio Litta e a Chiara Guerrini a Livraga.

Marchionni, 61 anni, si era sentito male dopo essere uscito dal bagno: era stato soccorso dalla collega che era in una stanza vicina la quale aveva allertato i soccorsi. Di origine piacentina, il dottor Giovanni Marchionni esercitava non solo a Senna Lodigiana, ma anche a Casalpusterlengo e a Somaglia.