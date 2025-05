Boom di verbali. Divieti di sosta violati al primo posto

"Sanzioni raddoppiate negli ultimi quattro anni". È il bilancio, divulgato dal sindaco di San Colombano al Lambro Alessandro Granata, del pugno di ferro adottato dalla polizia locale contro chi trasgredisce le norme del codice della strada. Il record di multe ha contato, nel 2024, 1.976 verbali. Spiccano le infrazioni riguardanti la sosta, un quarto del totale. Si tratta di ben 470 casi, un numero importante in un comune di 7.375 abitanti. Le persone pizzicate senza assicurazione sono state otto. Due inoltre circolavano anche senza aver mai conseguito la patente, mentre altrettante nonostante avessero assunto alcol. Il sindaco ha anche fornito il numero di verbali degli anni precedenti: nel 2021 erano stati 1.070, l’anno successivo 1.534, nel 2023 saliti a 1.858 e appunto, nel 2024, 1.976. Le sanzioni per divieto di sosta, seppur la maggioranza del totale, non raggiungono il record degli anni passati: erano state 349 nel 2021, passate a 369 nel 2022 e arrivate a 624 nel 2023. Granata ha anche ricordato "la collaborazione con la stazione locale dei militari che prosegue proficuamente da anni". La polizia locale sta anche intervenendo su segnalazioni di errata gestione dei rifiuti e, a metà aprile, coi carabinieri, ha controllato gli immobili di via Sforza soggetti a notevole cambio migratorio riscontrando violazioni amministrative e penali. P.A.