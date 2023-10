Parcheggiare sulle strisce blu costerà meno

Parcheggio meno caro in città del 20% a partire dal prossimo 2 novembre quando scatterà la nuova gestione cittadina dei dodici parcometri che regolano la sosta su 270 stalli a strisce blu del centro storico di Casalpusterlengo. Infatti, il costo orario del ticket, per volere dell’amministrazione comunale e concordato con la società che ha vinto l’appalto, Segnaletica Industriale Stradale (Sis) della provincia di Perugia, non sarà più fermo ad un euro ma passerà ad ottanta centesimi. "Abbiamo considerato il periodo di crisi e ci siamo messi nei panni delle persone che normalmente utilizzano l’automobile ed hanno quindi, con questa riduzione, la possibilità di risparmiare qualche decina di euro" hanno spiegato ieri il sindaco Elia Delmiglio e il vice Piero Mussida (nella foto). Modifica anche per quanto riguarda gli abbonamenti annuali per i residenti e gestori di attività commerciali: il numero dei pass con il ticket agevolato passerà da 40 a 50 unità per gli abitanti delle zone a righe blu e da 60 a 90 per gli esercenti. I nuovi permessi potranno essere utilizzati per la sosta solo in piazza Repubblica, piazza Mercato e via Dalla Chiesa. Da ieri sono iniziate le operazioni di sostituzione delle colonnine e dunque il pagamento della sosta è stato sospeso: i nuovi parcometri saranno alimentati con pannello solare e saranno utilizzabili (con l’inserimento obbligatorio del numero di targa) anche tramite bancomat, carta di credito e dal telefonino con app. La nuova gestione durerà per i prossimi nove anni.

M.B.