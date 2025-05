Comunali, il clima si fa rovente. Allo scoperto le prime liste. È battaglia per la fascia di sindaco

Sempre più nel vivo la campagna elettorale per le comunali in programma il 25 e il 26 maggio. Venerdì scorso all’ex cascina Santa Maria si è tenuta la presentazione della lista civica “Uniti per ripartire” che candida a sindaco Mauro Bonfanti, 57 anni, impiegato residente a Codogno. Uno dei temi principali emersi è stata la presenza di tre liste candidate in un paese di circa soli 1.850 abitanti. "Il nostro gruppo – hanno sottolineato gli attivisti –, dopo ben 4 anni e mezzo di minoranza attiva come non la si vedeva da diversi anni a Santo Stefano, sempre fortemente compatto, ha deciso di proporre nuovi e vecchi candidati (ben 6). Le altre due liste invece sono il risultato di una scissione all’interno del medesimo gruppo che ha amministrato come maggioranza questi ultimi quattro anni e mezzo. Quella maggioranza che dopo poco tempo dall’insediamento ha “perso” consiglieri. Persone che hanno avuto la possibilità, in ruoli diversi, di amministrare questo paese, ma con risultati sotto gli occhi di tutti. Ora, nonostante da anni sostengano le stesse idee, le medesime della minoranza di anni fa, hanno preferito ripresentarsi con due identità distinte".

Sabato al parco giochi di via Carenzi si è presentata invece la lista civica “Il Bene Comune” che ha come “leader” Paola Rossi, 52 anni, educatrice professionale e referente area autismo Adulti dell’Ausl di Piacenza. Un momento simbolico dell’incontro è stata la presentazione delle fotografie del maestro Renato Depedri, che ritraggono scorci del paese. "Queste immagini, insieme alle persone presenti, rappresentano il Bene Comune di cui dobbiamo prenderci cura — ha spiegato Rossi —. Credo nel programma, nel sostegno delle persone che mi accompagnano". Tra i temi cardine della proposta politica, la ricostruzione del rapporto tra cittadini e amministrazione pubblica con ad esempio l’istituzione di comitati di quartiere.

Venerdì prossimo, alle 20.30 all’ex cascina Santa Maria, si presenterà la lista civica “Continuità e futuro“ che candida alla fascia tricolore la sindaca decaduta Marinella Testolina, infermiera di 57 anni.