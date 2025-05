Parapiglia in condominio. Residente inciampa e cade

LODI VECCHIO (Lodi) Dimentica le chiavi dell’appartamento e suona ai vicini, ma ne nasce un parapiglia e una donna finisce all’ospedale. Un giovane che a Lodi Vecchio abita in un appartamento di via Leonardo da Vinci, alle 23.40 di sabato ha suonato ai vicini di casa per farsi aprire la portineria. Cercava di rincasare. Ma dopo aver suonato diversi campanelli, si sono scaldati i toni. Uno dei vicini non l’ha infatti presa bene. Ne è nata una discussione tra diversi inquilini, con molto trambusto. E una quarantunenne, nell’indietreggiare, è inciampata e caduta. È stata quindi soccorsa dalla Croce Rossa di Lodi e accompagnata in ambulanza al Pronto soccorso dell’ospedale di Lodi. Intanto i carabinieri hanno ricostruito la vicenda. Al momento non sono state sporte querele.

P.A.