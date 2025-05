Ponte in ferro sul canale Mortizza. Terminata col varo la riqualificazione

Sette milioni di euro di investimento e quattro giorni intensivi di lavoro, è ora pronto il rinnovato ponte in ferro del 1927 collocato lungo la linea ferroviaria tradizionale tra Santo Stefano Lodigiano e San Rocco al Porto e che aveva necessità di essere riqualificato. L’intervento, scattato il 22 maggio, aveva comportato anche disagi ai pendolari piacentini: il transito dei treni tra Codogno e Piacenza, nella seconda parte della scorsa settimana era stato interrotto e per consentire ai viaggiatori di coprire la tratta sono stati messi a disposizione bus sostitutivi. "Si sono conclusi i lavori di varo delle travate metalliche tra Codogno e Piacenza – ha comunicato ieri Rfi –. Come da programma, i lavori di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS), hanno riguardato il varo di due travate metalliche che attraversano il canale Mortizza, fra Santo Stefano e San Rocco al Porto". "Obiettivo dell’intervento è stato quello di garantire un aggiornamento infrastrutturale, attraverso un complesso intervento, che ha portato al rinnovo completo di un ponte in ferro del 1927 – ha chiarito ancora Rfi –. Sono stati circa 60 i tecnici di Rfi e delle imprese appaltatrici, impegnati nei cantieri e coadiuvati da numerosi mezzi d’opera".