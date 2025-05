Comandante in pensione. Festa in Comune

Il luogotenente Leonardo Caruso, torinese, classe ’65, è andato in pensione. Il militare si era arruolato nell’Arma dei Carabinieri il 9 ottobre 1984 e dopo una breve esperienza nel Cremonese, ha prestato servizio nell’ambito della Compagnia di Codogno, dal 1990. È stato uno storico e apprezzato punto di riferimento per il territorio. Il 26 giugno 1996 ha assunto l’incarico di comandante della stazione carabinieri di Maleo, lavorando lì quindi, in modo continuativo, fino a ieri. "Ha dedicato la sua vita professionale all’Arma, distinguendosi per impegno, professionalità ed eccezionali doti di comando, maturate in ruoli di elevata responsabilità" commentano i colleghi. Caruso lascia i carabinieri con un curriculum esemplare e un’eredità di dedizione e competenza che resteranno un punto di riferimento per chi proseguirà. Nel corso della sua lunga carriera, il comanante è stato insignito di numerose onorificenze, tra cui la Medaglia Mauriziana per 10 lustri di comando e la Medaglia d’oro di Lungo Comando. "L’Arma esprime il proprio sincero ringraziamento per il servizio reso alla collettività e gli augura un futuro ricco di soddisfazioni, nella nuova fase della sua vita" commentano dalla compagnia di Codogno. All’arrivo del congedo, all’ispettore è stato conferito il grado di “luogotenente carica speciale”. E ieri il sindaco di Maleo Dante Sguazzi, con l’amministrazione comunale, gli attuali sindaci di Cornovecchio, Corno Giovine e Castelgerundo (paesi di competenza della stazione malerina) e i primi cittadini predecessori del territorio, ha accolto in Municipio il militare e i colleghi, tra cui il comandante della compagnia di Codogno Giuseppe Vignola, per un caloroso ringraziamento.

P.A.