Pannelli pronti per il fotovoltaico: in partenza la campagna adesioni

Guardamiglio (Lodi) – La Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale (Cers) di Guardamiglio, annunciata otto mesi fa, diventa realtà. Venerdì sarà aperta la campagna adesioni. Intanto quella del Comune ha ottenuto l’approvazione della Corte dei Conti, che ha valutato positivamente il progetto.

“Abbiamo vinto il bando di Fondazione Cariplo “Alternative 2024“ con cui finanzieremo circa 50 Kw di fotovoltaico da posizionare sul tetto delle scuole – annuncia il sindaco Giancarlo Rossetti – I primi impianti fotovoltaici dei privati che hanno aderito alla Cers stanno per essere collegati e la comunità presto funzionerà a regime”.

Quindi è arrivato il momento di lanciare la raccolta di adesioni. Venerdì 30 alle 21 in municipio si terrà un’assemblea pubblica. “Il 24 settembre, l’Amministrazione comunale ha per la prima volta resa partecipe la cittadinanza del progetto. Da quella data abbiamo compiuto diversi passi, lungo questa strada entusiasmante ma anche complessa – sottolinea Rossetti – Oggi insomma quella che era solo un’idea sta prendendo forma: i primi impianti fotovoltaici privati che hanno aderito alla Cers stanno per essere collegati”.

“Ora ci concentriamo sulla raccolta di adesioni dei, che sarà facilitata dalla disponibilità di un gruppo di volontari del nostro paese – dice Stefano Ghidini, consigliere comunale con delega alla Sostenibilità, che ha seguito e promosso il progetto dall’inizio – Parliamoci francamente, aderire alla Cers non ha un significativo impatto sulle finanze delle famiglie ma un grande impatto sulla nostra comunità. Aderire significa partecipare a un progetto dal forte valore sociale ed ecologico, che contribuirà alla transizione energetica verso le rinnovabili e alla lotta contro la povertà energetica”.

All’assemblea interverrà Andrea Poggio, presidente della Cers “Comunità Solare“ cui il Comune si è affidato. “I privati che intendano aderire come consumatori non avranno spese significative ma godranno di vantaggi economici, sociali e ambientali. Chi installerà il nuovo impianto in Cers potrà godere fino al 31 novembre dei contributi a fondo perduto stanziati dal Pnrr, che copriranno il 40% delle spese”.