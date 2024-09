Guardamiglio, assemblee pubbliche per raccontare il progetto della comunità energetica

Guardamiglio (Lodi), 20 settembre 2024 – Il Comune di Guardamiglio, in partnership con la Fondazione Mezzadri - De Franceschini, realizzerà una Comunità Energetica Rinnovabile e Solidale. Per il finanziamento , gli enti contano sulla partecipazione al bando di Fondazione Cariplo “Alternative 2024”, chiuso il 25 luglio 2024.

"Il bando, rivolto a enti pubblici e del terzo settore, finanzia fino al 20% delle spese per l’installazione di impianti rinnovabili inseriti in una Comunità Energetica Rinnovabile (CER), a cui si somma il contributo del 40% a fondo perduto previsto dal PNRR per i comuni sotto i 5.000 abitanti" dettaglia il sindaco Giancarlo Rossetti. C'è ottimismo, per arrivare a risparmiare energia e godere tutti dei benefici. "Siamo fiduciosi di vincere il bando e poter così coprire il 60% dell’investimento per nuovi impianti rinnovabili_ insiste il primo cittadino _Abbiamo previsto circa 40 kW sul tetto delle nostre scuole e 10 kW su una palazzina della Fondazione Mezzadri - De Franceschini, ma in ogni caso, con il lavoro di rete svolto per partecipare al bando, abbiamo fatto il primo passo verso la realizzazione di una CER a Guardamiglio".

Il progetto, infatti, ha trovato il sostegno di diversi soggetti presenti nel territorio di riferimento: il Comune di Santo Stefano Lodigiano e l’Auser di Guardamiglio parteciperanno come consumatori, mentre l’azienda locale Castagna Univel SpA si è impegnata a partecipare con un impianto da 800 kW, che realizzerà su proprie superfici. Ha aderito anche “Lo Spaccio”, attività commerciale del paese, mentre per stendere il progetto, è stata preziosa la collaborazione del circolo di Legambiente LodiVerde, che già da tempo si occupa di Comunità Energetiche sul territorio Lodigiano.

"Vogliamo spiegare ai cittadini - dice Rossetti – che i diversi soggetti possono partecipare a una Cer sia come produttori - installando un impianto su proprie superfici e mettendo l’energia non autoconsumata a disposizione della CER - che come semplici consumatori, godendo in entrambi i casi di un incentivo sull’energia scambiata all’interno della CER. I proventi dell’incentivo, che entrano nelle casse della Comunità, sono infatti distribuiti fra i diversi soci, oltre a coprire i costi di gestioni e alimentare un Fondo Solidale, destinato a interventi di contrasto alla povertà energetica'". In Comune poi sottolineano che non va sottovalutata nemmeno la possibilità di accedere ai fondi PNRR Piano nazionale di ripresa e resilienza da parte di chiunque installi un impianto fotovoltaico inserito in una CER, la partecipazione a questa rappresenta un’opportunità non solo virtuosa, ma anche economica.

"La vera sfida di una CER è quella di creare una rete fra enti, pubblici e privati, e cittadini - osserva Stefano Ghidini, consigliere con delega alla sostenibilità che ha seguito la fase di progettazione - e siamo consapevoli che il Comune può aggregare, coordinare e moltiplicare le forze di tutti, non solo per condividere energia rinnovabile, ma anche per sensibilizzare alla sostenibilità e all’attenzione sulla crisi climatica. Per ora già solo essere riusciti a partecipare al bando nei tempi strettissimi dall’insediamento in Comune è una grande soddisfazione, ma subito dopo l’estate, avvieremo una fase di allargamento del progetto con incontri pubblici e una campagna di comunicazione". E il primo è già stato fissato.

"Oggi siamo a un punto fondamentale: è arrivato il momento di condividere con tutte e tutti voi il nostro progetto", esordisce il sindaco di Guardamiglio, nella lettera con cui invita i cittadini del paese a partecipare a un’assemblea pubblica martedì 24 settembre 2024, alle ore 21, presso la sala assembleare del Comune.

Durante l’incontro l’Amministrazione Comunale illustrerà il percorso per creare una Cer a Guardamiglio, i vantaggi per i cittadini e, in collaborazione con Legambiente Lodi, la possibilità di partecipare a un Gruppo di Acquisto Solidale per i pannelli fotovoltaici. "Avviare una CER nel nostro paese non è una cosa semplice, che può accadere da un giorno con l’altro, ma il risultato di un percorso cominciato mesi fa e a cui ora tutta la cittadinanza può prendere parte- spiega Ghidini- Speriamo in una partecipazione numerosa!".

L’assemblea sarà seguita da un incontro rivolto specificamente a aziende e soggetti istituzionali del territorio, che si terrà martedì 8 ottobre 2024 alle ore 16, in Comune. Per qualsiasi informazione è possibile rivolgersi alla mail stefano.ghidini@comune.guardamiglio.lo.it.