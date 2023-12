“Panettoni 10 e Lodi“. Ecco i vincitori

Sono state la pasticceria-gelateria “Rosalina“ di San Martino in Strada – di Francesca Bellini e Vladan Markovic (per il panettone della tradizione) e “Mirtilla Patì“ di Graffignana di Martina Gaudenzio (per l’innovazione), con la sua creazione zafferano e uvetta, i vincitori del primo campionato provinciale “Panettone da 10 e Lodi“ promosso da Confartigianato, Confcommercio e Unione Artigiani Lodi andato in scena domenica alle 17 in piazza a Lodi. A sfidarsi sono state 20 imprese dolciarie del territorio. Soddisfatti i promotori.