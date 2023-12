Pandina chiusa per lavori. Tre giorni di cantiere: si posa la nuova passerella

Investimento della Regione da 600mila euro per Cervignano d’Adda, la passerella ciclopedonale si rifà il look. La Provincia annuncia infatti per oggi la sostituzione del sovrappasso molto sfruttato da residenti e sportivi. I lavori termineranno domenica e presto, quindi, la nuova passerella ciclopedonale sul canale Muzza sarà realtà. Il manufatto si trova a fianco della Provinciale 138 Pandina, nel tratto tra Cervignano e Mulazzano, e permette di oltrepassare la Muzza.

La passerella sarà composta da due travi reticolari di spalla, controventate tramite l’impalcato di piano e superiormente da traversi. Il manufatto è stata realizzato in officina, in un unico pezzo, e verrà trasportato al cantiere con un trasporto eccezionale per essere poi posizionato sulle spalle di appoggio.

Dalla Provincia avvertono in merito agli inevitabili disagi per chi transiti in quel punto: "L’operazione comporterà la chiusura al traffico della strada dal chilometro 4+900, in corrispondenza della rotatoria nel territorio di Mulazzano, al chilometro 3+600 in corrispondenza della rotatoria di intersezione con la diramazione della Sp16, in territorio di Cervignano d’Adda. Un disagio previsto tra le 9.30 di oggi alle 20 di domenica, con deroga per i mezzi agricoli che devono accedere ai fondi prospicienti il tratto di strada in questione. La precedente passerella, fatta in legno, era ormai vetusta e da sostituire. L’intervento non era più rimandabile. Si chiede quindi pazienza per consentire che l’installazione venga effettuata in sicurezza". Il nuovo manufatto avrà struttura metallica e poggerà, con elementi in neoprene-acciaio, sulle fondazioni esistenti, essendo modesta la differenza di carico tra la nuova e la vecchia struttura.

"Le dimensioni sugli assi strutturali sono rispettivamente pari a 36 metri di lunghezza, tre di altezza e altrettanti di larghezza – dettagliano i tecnici della Provincia – Il piano di calpestio sarà realizzato con grigliati metallici antisdrucciolo zincati a caldo, mentre il parapetto sarà in pannelli di Wpc (Wood Plastic Composite)".

A lasciare fermi al palo per mesi i lavori di sistemazione del ponticello in legno era stata la difficoltà di rintracciare un’impresa specializzata nell’opera, che richiede cure particolari.