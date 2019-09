Lodi, 4 settembre 2019 – Le panche nella palestra della scuola media Spezzaferri ricoperte dagli escrementi. Inizialmente si era pensato a topi, ma sarà la ditta chiamata dal Comune per la disinfestazione a valutare se si tratta di altro. Molto probabile infatti che si tratti di deiezioni di pipistrello o di lucertola (un episodio molto simile è accaduto a inizio giugno). A scoprire gli escrementi sono state alcune insegnanti della scuola a San Bernardo che ieri sono rientrate dopo le vacanze estive. Subito gli stessi docenti hanno contattato il Comune per chiedere un intervento immediato. «Visto che lo stesso episodio era accaduto a inizio giugno ci siamo subito allarmati per informare il Comune - spiegano le insegnanti della Spezzaferri -. In quell’occasione per circa una settimana le classi della scuola media e della primaria Pascoli non avevano usato la palestra del complesso di San Bernardo, per motivi di igiene e sicurezza«.

Sul caso è già a lavoro l’ufficio tecnico, che ha contattato subito una ditta specializzata per la disinfestazione. «La presa in carico immediata della problematica da parte dell’ufficio comunale competente è avvenuta nonostante la segnalazione sia stata informale, a riprova dell’attenzione sempre alta che l’Amministrazione rivolge a queste tematiche - spiega in una nota il Broletto -. Non appena acquisito il report della ditta incaricata, sarà necessario un confronto con i gestori e i fruitori degli spazi». Allo Spezzaferri c’è preoccupazione anche per la scoperta delle docenti del furto di computer e mixer.

«Non sappiamo da dove possano essere entrati i ladri - dicono le insegnanti -. Ci hanno rubato tutto: i pc portatili, il mixer e tutta l’apparecchiatura elettronica». Intanto, ieri è stato depositato il verbale della ditta che si è occupata della derattizzazione alla scuola materna Serena di piazza Gobetti: i tecnici incaricati hanno confermato l’assenza di roditori all’interno dell’edificio. Il Comune ha quindi rassicurato le famiglie sulla regolare riapertura della scuola per domani.

«L’intera operazione ha dato esito positivo, quindi nella mattina di domani (oggi per chi legge, ndr) la ditta incaricata procederà alla rimozione dei dispositivi in eccedenza e alla sanificazione degli ambienti, inoltre, al fine di garantire la durata nel tempo del risultato ottenuto, si è concordato di proseguire con costanza l’attività di monitoraggio», spiegano gli assessori ai Lavori pubblici Claudia Rizzi e all’Istruzione Giusy Molinari.