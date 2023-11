Palestra ancora danneggiata. La minoranza: troppi ritardi

"A 14 mesi dal crollo della parete la palestra si trova ancora all’identico stato". È l’attacco del capogruppo della lista di minoranza “Ripartiamo insieme“, Stefano Priori (foto), alla giunta del sindaco Costantino Pesatori in merito al crollo del 25 settembre 2022. Il giorno delle elezioni politiche infatti, era precipitato (per fortuna senza feriti), uno dei lati corti dell’edificio, quello che dà verso la strada, annesso al parcheggio. Sono crollati il capitello all’angolo e due pannelli in alto. Priori accusa di immobilismo: "Siamo preoccupati per la lentezza di questa amministrazione, per i possibili aumenti delle tasse collegati alle riparazioni e i danni alla struttura che il maltempo potrebbe sommare. Dovrebbero pagare con le proprie indennità".

Il sindaco replica: "Saremo pronti per l’inizio del prossimo anno scolastico e non ci sarà nessun aumento di tasse collegato. Purtroppo il progettista ha ci messo molto per consegnare il progetto preliminare, che poi è stato approvato a luglio e che ci serviva per chiedere il finanziamento. A seguire abbiamo valutato 3 ipotesi: il prestito con la cassa depositi e prestiti, il prestito con il credito sportivo e la partecipazione a un bando regionale per evitare costi. Il credito sportivo ha quindi concesso il mutuo e risposto a settembre. Abbiamo avuto agevolazioni negli interessi. Ci serviva per dare l’incarico per la progettazione esecutiva e ci siamo interfacciati con un tecnico che probabilmente, entro la fine della prossima settimana, ce la fornirà". Poi predisporremo la gara per l’affidamento dei lavori. P.A.