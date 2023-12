Paga due condizionatori ma era un “pacco“ via web. Individuato il truffatore

PIZZIGHETTONE (Cremona)

Una donna a maggio decide di acquistare un condizionatore. Va su Internet e trova due impianti in vendita per 330 euro. Contatta il venditore, si accorda su pagamento e spedizione, effettua un bonifico. Quindi avverte il venditore di aver effettuato la rimessa e che attende i beni acquistati. Ma i condizionatori non arrivano. E il venditore è sparito. La donna si rivolge ai carabinieri, che effettuano indagini neppure troppo complesse visto che l’Iban indicato appartiene al truffatore. Soldi spariti, condizionatori pure, ma un 51enne italiano finisce nei guai.

P.G.R.