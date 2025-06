Paese ripulito. Riempiti 12 sacchi di immondizia

Zelo Buon Persico è stata ripulita, "raccolti 12 sacchi colmi di immondizia". L’evento si è svolto domenica mattina, durante l’iniziativa ambientale promossa dall’amministrazione comunale, in collaborazione con l’associazione Plastic Free. I rifiuti, recuperati principalmente, ma non solo, in aree verdi, aiuole, siepi, spaziano dalla plastica all’indifferenziato, con una presenza più contenuta di vetro e carta, fino a oggetti meno convenzionali come un carrello della spesa abbandonato, una parte di seggiolino per auto. L’iniziativa, coordinata dall’amministrazione comunale, con l’assessore all’Ecologia, Tiziana Caironi e dal referente provinciale di Plastic Free, Raul Rocher, ha coinvolto due gruppi di volontari. La pulizia è stata svolta in Dante e via Roma, piazza Italia, area mercatale, piazza don Pozzoni, fino alla palestra di via Cassanello dove la Pro Loco di Zelo Buon Persico ha allestito un punto ristoro per i partecipanti. P.A.