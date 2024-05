Outdoor educativo, un valore per la scuola

Con il termine "Outdoor education" si intende una grande varietà di esperienze pedagogiche caratterizzate da una didattica attiva che si svolge in ambienti esterni alla scuola e che è impostata sulle caratteristiche del territorio e del contesto sociale e culturale in cui la scuola è collocata.

La scuola primaria di San Bernardino, situata in un quartiere della graziosa città di Crema, può contare tra i suoi punti di forza su un giardino e su un piccolo orto, veri e propri fiori all’occhiello di questa piccola comunità scolastica.

Il giardino è abbastanza grande ed accogliente, perfetto per giocare, divertirsi, rimuovere lo stress e socializzare rispettando l’ambiente circostante.

L’orto, che si trova in fondo al giardino, permette agli alunni di sperimentare e praticare durante l’anno scolastico alcune attività legate alla terra con le diverse fasi della preparazione, semina e raccolta di ortaggi ed erbe aromatiche.

Nel giardino c’è anche un’aula all’aperto per studiare in mezzo alla natura e stimolare maggiormente l’apprendimento dei bambini.

Il valore dell’apprendimento all’aperto è indiscusso e diverse ricerche scientifiche dimostrano gli effetti positivi sulla crescita dei bambini: stare all’aperto educa il corpo, la mente, il senso sociale, accresce la conoscenza e il rispetto dell’ambiente naturale.

All’aperto si scoprono infatti informazioni nuove che si apprendono in mezzo alla natura, in luoghi in cui i bambini possono scoprire più di quello che pensano.

Non è sufficiente però uscire dall’aula per poter parlare di outdoor education; in un’esperienza educativa di questo tipo non possono infatti mancare: l’interdisciplinarità, l’attivazione di relazioni interpersonali e di relazioni ecosistemiche.

L’esperienza all’aperto produce migliori relazioni umane, insegna a capire cosa sia la vita sociale e cosa significhi cooperare. L’ambiente sano incoraggia infatti tali aspetti ed educa a vivere insieme e ad aiutarsi reciprocamente.

I bambini sono sollecitati a migliorare la capacità di osservazione perché le esperienze in natura permettono di coinvolgere tutti i sensi sfruttando la ricchezza degli stimoli dati dall’ambiente naturale.

Come in un laboratorio, il bambino raccoglie il materiale e lo utilizza per immergersi in esperienze significative per la sua educazione imparando a muoversi in un ambiente naturale ed acquisendo le abilità che tale luogo sviluppa.

Le numerose attività didattiche offerte dall’ Outdoor education possono essere di tipo percettivo-sensoriale come ad esempio l’ orto didattico, visite a fattorie, musei, parchi oppure basate su attività socio-motorie ed esplorative tipiche dell’Adventure education come l’ orienteering, trekking, vela ed infine esistono anche progetti scolastici che intrecciano l’apertura al mondo naturale con la tecnologia come il coding, robotica, e tinkering.