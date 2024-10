Oscar Ciriani. La fontana in memoria

Non c’erano divisioni politiche né di pensiero ieri mattina nella sede di Astem, in via Dante Alighieri. Alla presenza del sindaco Andrea Furegato, del vescovo Maurizio Malvestiti, della consigliera regionale Roberta Vallacchi, dell’assessore regionale Guido Guidesi, del deputato Lorenzo Guerini e di molti consiglieri è stata svelata la targa che intitola la fontana a Oscar Ciriani, due volte presidente di Astem e volto storico della Lega, venuto a mancare in aprile a 70 anni.

"Non ho mai visto le onde arrendersi, anche per questo amo il mare. La città di Lodi in memoria di Oscar Maria Ceriani. 5 ottobre 2024". Lo si legge sulla targa posizionata su proposta della consigliera Eleonora Ferri, che ha raccontato: "La testimonianza del lavoro di Oscar si nota da una Lodi così unita poche volte l’ho vista. L’idea di Oscar era che la fontana fosse un centro cittadino, con la sua acqua e le sue luci che personalmente controllava con dedizione. Sono sicura che anche ora ci stia guardando con affetto. Non riesco ancora a parlare di lui al passato, è stata per me una figura di grande importanza, mi ha passato la passione per la politica".

L’impegno verso la città è condiviso da Andrea Furegato: "Ho avuto la fortuna di lavorare con Oscar, uomo di grande qualità, appassionato della città e di Astem, legato ai dipendenti. Anche quando non eravamo d’accordo, ha mostrato sempre una grande professionalità". A conclusione, le parole del vescovo: "Sono contento di far parte di questa celebrazione per chi ha amato la sua città. Noi non camminiamo verso il nulla ma verso l’origine, un circolo simile a quello dell’acqua: questa fontana è un simbolo".

Luca Pacchiarini