Orio Litta, sbanda e finisce con l’auto nel canale: paura per un anziano e il suo cagnolino

Orio Litta (Lodi) – Anziano finisce in auto nella roggia con il cagnolino, salvato da carabinieri e passanti. L’incidente è avvenuto ieri alle 11.15 sulla strada provinciale 206 di Orio Litta, all’altezza del bivio per la frazione Corte Sant’Andrea di Senna Lodigiana.

Per cause al vaglio dei carabinieri di Orio Litta, un 85enne del paese, che alla guida di una Opel Agila e viaggiava con a bordo il proprio cagnolino, ha perso improvvisamente il controllo del veicolo. Per la sbandata, il malcapitato è finito con la vettura e l’animale nelle acque di un canale irriguo parallelo alla sede stradale. L’uomo, evidentemente spaventato, non è riuscito ad aprire la portiera lato guida, a causa della forte pressione dell’acqua ed è rimasto bloccato nell’abitacolo.

Il problema si è risolto grazie al tempestivo intervento di un equipaggio della stazione locale i cui militari, con l’ausilio di alcuni passanti e dopo essersi calati in acqua, hanno salvato l’uomo e il suo animale. L’anziano è stato prontamente soccorso dai sanitari del 118, ma stava bene e ha rifiutato il trasporto in ospedale, preferendo tornare nella propria abitazione. La vettura è stata quindi recuperata dai vigili del fuoco di Lodi e affidata al carroattrezzi.