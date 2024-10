Operazione “Halloween sicuro“. Maxi sequestro di articoli pericolosi

Operazione Halloween sicuro grazie all’operazione della Guardia di Finanza del comando provinciale di Lodi che, nei giorni scorsi ha intensificato i controlli presso gli esercizi commerciali organizzati per la vendita di tutti quei prodotti tipicamente utilizzati per i festeggiamenti. Nel corso di una di queste verifiche, l’attenzione delle fiamme gialle si è concentrata su un paio di negozi, uno collocato nel centro abitato di Lodi ed uno a Zelo Buon Persico: il blitz all’interno delle rivendite dove erano stoccati migliaia di oggetti, i militari della Guardia di Finanza si sono subito accorti di diverse anomalie ed hanno quindi proceduto al sequestro i prodotti destinati alla vendita e risultati non conformi agli standard di sicurezza previsti dalla normativa europea e nazionale. L’attenzione si è rivolta su una molteplicità di oggetti, dalle maschere di halloween di vario genere, ai costumi e ai prodotti per il travestimento. Più nel dettaglio, i Finanzieri del Gruppo Lodi hanno rinvenuto e tolto dagli scaffali oltre 10.400 prodotti giudicati appunto “non sicuri“ secondo le normative vigenti.

La merce infatti, è risultata non rispondente ai dettami previsti dal Codice del Consumo, poiché le etichette erano sprovviste delle informazioni minime previste, circostanza che è invece strettamente obbligatoria per poter avviare la commercializzazione della merce in quanto garantisce al consumatore la necessaria conoscenza su quanto sta comprando e, soprattutto, dà delle indicazioni certe sulla sicurezza per la propria salute. I controlli della finanza hanno due scopi: il primo è quello di contrastare la diffusione di prodotti non conformi rispetto agli standard di sicurezza per proteggere i consumatori finali, soprattutto i bambini che per la maggior parte ne usufruiscono, e in seconda istanza di far sì che invece gli operatori economici onesti possono beneficiare di condizioni eque di concorrenza.