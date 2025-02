Operatori nelle scuole. Le Rsa cercano infermieri

Operatori supporto scolastico, 2 posti. Requisiti: indispensabile essere automuniti e titolo di studio attinente alla mansione come operatore d’infanzia/educatore (liceo scienze umane, psico pedagogico o laurea in psicologia o scienza dell’educazione/formazione anche in corso di laurea); Mansione: supporto scolastico nelle scuole primarie di Voghera e Comuni limitrofi; Contratto: 3 mesi; Sede di lavoro: Voghera (Pavia); Candidature: cv all’indirizzo voghera@provincia.pv.it, codice offerta 10300.

Infermiere, 5 posti. Requisiti: indispensabile titolo di studio abilitante e iscrizione all’albo, preferibile esperienza nella mansione in Rsa, indispensabile patente B, automuniti; Mansione: impiego in Rsa; Contratto: indeterminato; Sede di lavoro: Lodi e Comuni limitrofi; Candidature: curriculum a

selezione@provincia.lodi.it, codice offerta 2977.