Operatore della ristorazione. Aperte le iscrizioni al primo corso

A Codogno partiranno corsi di “Operatore della Ristorazione“ alla scuola Calam di via Trivulzio 1. Hanno illustrato ieri l’opportunità la dirigente della scuola Marina Ratto, il sindaco Francesco Passerini e l’assessore alla Cultura Silvia Salamina, che segue la partita con Fabio Bozzi, consigliere delegato ai Rapporti con gli organi di formazione professionale. "È in corso la riqualificazione di un immobile pubblico, nell’area prospiciente all’uscita retrostante della stazione ferroviaria, dove ci sarà l’uscita del sottopasso in realizzazione. Un punto della città collegato a scuole, area fieristica, cui abbiamo destinato diversi investimenti – ha esordito Passerini –. Quindi questa scuola sarà un valore aggiunto e ringrazio la dirigente perché porterà a Codogno una offerta formativa nuova, utile per ridare vita al mondo delle attività commerciali". "Abbiamo deciso di accettare questa sfida, insieme al sindaco, in affitto nell’immobile pubblico, proponendoci dove assolutamente manca scuola professionale. E vogliamo rispondere alla richiesta di occupazione nel settore" chiarisce Ratto.

"Non sarà una scuola con grandissimi numeri, ma con ragazzi seguiti quasi ad personam. Saremo scuola impresa, quindi, si apriranno le porte e un piccolo giardino ai clienti esterni, per colazioni, eventi e momenti che permettono agli studenti di imparare subito il mestiere". "La scuola impresa si offre gratuita – precisa –, perché tutti gli indirizzi di studio attivi nella scuola sono finanziati da Regione Lombardia, si rimborsano solo le spese per i materiali. Il corso di “Operatore della Ristorazione“ prevede un percorso di tre anni più uno per ottenere la qualifica di III livello e il diploma di IV anno (diploma professionale di IV livello EQF, rilasciato da regione Lombardia, valido su tutto il territorio nazionale e UE). A conclusione del IV anno gli studenti hanno la possibilità di proseguire gli studi con percorsi IFTS per il quinto anno "assicura. Le iscrizioni chiuderanno il 10 febbraio e la scuola partirà col primo corso a settembre". P.A.