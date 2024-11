Imprenditori, scienziati e forze dell’ordine: nel Lodigiano nove onorificenze al merito

Lodi, 29 novembre 2024 – Lunedì 2 dicembre, alle 20, l’auditorium “Zalli” di Lodi ospiterà il Concerto di Natale della Fanfara del 3° Reggimento Carabinieri “Lombardia” e la consegna, da parte del Prefetto di Lodi Enrico Roccatagliata, delle onorificenze al Merito della Repubblica Italiana conferite dal Presidente della Repubblica, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri.

I premiati:

Cavaliere Giuseppe Carlin Dal 2020 Presidente della Croce Bianca di Sant’Angelo Lodigiano. Nel corso degli anni è stato consigliere comunale. È stato promotore dell’innovativo “Contratto di quartiere” realizzato in collaborazione con la Regione Lombardia e finalizzato alla riqualificazione di quartieri di edilizia residenziale pubblica, promuovendo lo sviluppo sociale in aree svantaggiate. Cavaliere Giuseppe Castelvecchio Presidente della comunità e cooperativa “Il Pellicano Onlus” di Castiraga Vidardo. Dopo aver portato a termine gli studi classici e teologici, ha ricevuto l’ordinazione sacerdotale. Ha partecipato alla creazione delle prime comunità terapeutiche di Famiglia Nuova. Dopo aver conseguito un’altra laurea in Pedagogia, fonda la comunità “Il Pellicano Onlus” per l’inserimento delle persone fragili. Cavaliere Ermes Fincato Arruolatosi nell’Arma dei Carabinieri nel 1989, è in servizio presso il Comando Provinciale di Lodi. Durante l’emergenza epidemiologica ha lavorato con efficacia e tempestività nelle più svariate problematiche di natura operativa e logistica, già in “zona rossa”. Cavaliere Francesco Matera In servizio presso il Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Lodi. Recentemente è stato insignito della Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare. Il militare si è distinto ai tempi della zona rossa. Cavaliere Maria Concetta Ermenegilda Sirianni Dipendente del Ministero dell’Interno, dirige l’Ufficio amministrativo contabile della Questura di Lodi. Ufficiale Salvatore Guzzardo Comandante della Polizia Locale dell’Unione dei Comuni Lombarda Adda Martesana. Durante l’emergenza epidemiologica, si è particolarmente distinto per il coordinamento dell’attività di assistenza e soccorso alla popolazione. Commendatore Francesco Ballo Il commendatore è stato insignito dell’onorificenza dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana con Decreto del Presidente della Repubblica “motu proprio”, per benemerenze di segnalato rilievo. Ha prestato servizio di leva nella Marina Militare. È presidente dell’Associazione Nazionale Marinai d’Italia – Gruppo “Antonio Milani” di Lodi. Commendatore Alfio Maria Quarteroni Scienziato matematico di fama mondiale, è professore emerito presso il Politecnico di Milano e presso l’Ecole Polytechnique Fédérale di Lausanne (Svizzera), dove è stato anche direttore della Cattedra di Modellistica e Calcolo Scientifico dal 1998 al 2017. Ha ricoperto numerosi incarichi, sia in Italia sia all’estero, tra i quali si evidenziano quello di Consulente del Langley Research Center della Nasa e quello di Membro del Comitato per la Medaglia Fields. Attualmente è presidente del Comitato Scientifico di Zucchetti Group Spa e membro di numerose accademie italiane ed europee, tra le quali l’Accademia Nazionale dei Lincei. Commendatore Cristina Zucchetti Presidente della Zucchetti Group SpA, azienda leader nella realizzazione di software. in volta le vengono delegati. Si occupa anche di comunicazione, marketing aziendale e della gestione e dell’amministrazione delle politiche retributive del personale. A tutt’oggi è in possesso di uno studio ove svolge attività di consulenza fiscale, giuridica e del lavoro. Notevole è l’impegno di Zucchetti nel sociale. Da gennaio 2022 è consigliere del comitato Lombardia dell’Associazione Italiana per la Ricerca sul Cancro – AIRC delegata per la provincia di Lodi. Dal settembre 2012, insieme ad altri volontari, ha fondato la “Compagnia della Solidarietà”. Numerose sono le collaborazioni anche con UNICEF e TELETHON. A giugno 2024 ha ricevuto il Premio “Marisa Bellisario” per “la lungimiranza, la visione innovatrice e l’equilibrio di genere con cui guida una delle realtà più importanti del Made in Italy tecnologico, protagonista vincente di un’imprenditoria femminile che guarda al futuro”. Paola Arensi