Oltre duecento multe in una settimana

In una settimana di attività 235 multe. È il risultato dei quattro nuovi autovelox in altrettante strade. Dopo sei mesi di sospensione, sono stati riattivati gli apparecchi sulla strada statale 10 Padana Inferiore e sulla statale 343 Asolana nei territori di Piadena Drizzona, Torre de’ Picenardi e Pessina Cremonese. E dal 27 gennaio al 3 febbraio è stata una strage. In particolare a Pessina Cremonese le multe sono state 102, a Piadena Drizzona 75, sull’Asolana in territorio di Piadena Drizzona 40 e sulla Padana inferiore a Torre de’ Picenardi 18. Le contravvenzioni arriveranno a casa a metà mese e andranno da un minimo di 40 euro fino a oltre 500 euro con ritiro della patente. Gli autovelox erano stati disattivati dopo il 29 luglio, su disposizione della procura di Cosenza. Gli autovelox dovevano essere approvati e questo aveva portato al loro fermo. Secondo una statistica della Polstrada, gli incidenti nelle direttrici dove era stato disattivato erano stati più numerosi, proprio a causa dell’elevata velocità. Il comandante della polizia intercomunale dell’Oglio Po Armando Aversa (nella foto) ha evidenziato l’aumento di sinistri. "Da quattro incidenti su queste strade con autovelox in funzione a 11 sinistri nello stesso periodo di assenza dei misuratori di velocità. Ed è appurato che la maggior parte è da attribuire a velocità superiori ai limiti stabiliti. La procura di Cosenza ha dato il via libera il 31 dicembre e noi ci siamo attivati di conseguenza".

P.G.R.