Oltre 500 i neoassunti Il più giovane ha 19 anni

Il Gruppo Zucchetti di Lodi, che produce soluzioni software, hardware e servizi per aziende, investe sui giovani. "Ad oggi nel gruppo ci sono 8.000 persone (tra Italia e Estero), di cui, a Lodi, 1.511 collaboratori – spiega Cristina Zucchetti presidente di Zucchetti group, holding del gruppo, responsabile delle risorse umane –. Le assunzioni totali nel 2022 sono state 355, nel 2023, ad oggi, sono state 136, di cui 76 a Lodi, più 23 tirocinanti attivi su Lodi. Ci sono anche 150 selezioni di gruppo aperte, di cui 65 su Lodi. E i profili ricercati sono specialmente web developer, programmatori, consulenti applicativi". Il punto di forza "è avere spazi dedicati alla formazione dei giovani. Ma lo sono anche le collaborazioni con le scuole superiori e le università" insiste. Dal "vivaio dei talenti" di Zucchetti è arrivato anche il 19enneRiccardo Nosotti di Tribiano, di un istituto tecnico di Crema. "Sono stato chiamato e ho fatto corsi di formazione in ambito di programmazione, con software zucchetti o non e poi, a novembre, mi hanno inserito in azienda – racconta –. E ora sono stato assunto. Mi trovo molto bene, è un bellissimo ambiente di lavoro". E anche Riccardo, dopo un primo periodo in ufficio, inizia a beneficiare della filosofia del benessere lavorativo, con alcune giornate di impegno in smart working. Alla presentazione del nuovo “Zucchetti village“, il sindaco Andrea Furegato ha commentato: "Recuperiamo un sito dismesso ed elementi che stanno intorno, come il parco di piazza Martiri della libertà e via Hausmann, ma anche altre opere a beneficio del quartiere, che potrà vivere uno sviluppo diverso del proprio futuro. Questo è un intervento che propone uno sviluppo integrale di Lodi, un grande intervento che crea una città fuoricentrica, oltre la stazione ferroviaria. Dal punto di vista urbanistico, è un cambiamento significativo. Insomma, festeggiamo un giorno importante per il Gruppo, ma anche per la città. Si rinsalda il rapporto con Zucchetti, un valore sociale ed economico importante per il territorio e anche una opportunità per i giovani".

Sulla stessa linea anche il presidente della Provincia di Lodi Fabrizio Santantonio. "In queste settimane abbiamo celebrato, in maniera diversa, alcune delle più importanti aziende del territorio - ha affermato –. E il connotato che lega le vicende è che sono eccellenze a livello nazionale e con gestione familiare radicata. Quando si vedono aziende, come Zucchetti, che hanno successo e rappresentano la lodigianità a livello nazionale, si prova grande orgoglio. Inoltre piantare radici così profonde per noi è rassicurazione della volontà del Gruppo di investire nel Lodigiano.

P.A.