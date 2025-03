Ok al bilancio di previsione: "Irpef stabile dal 2014"

Il Comune di Guardamiglio vuole assumere un vigile urbano. Al momento l’ente si appoggia, per qualche ora di servizio, all’agente in forze nella vicina San Rocco al Porto. Ma nel bilancio di previsione appena approvato in Consiglio comunale, per il prossimo triennio, c’è il progetto di inserire questa nuova figura: "Quando assumeremo un vigile comunale, avremo la possibilità di stipulare una nuova convenzione con il comune di San Rocco e i due ufficiali, potranno lavorare in squadra, migliorando un servizio importantissimo per il nostro territorio" anticipa il sindaco Giancarlo Rossetti (nella foto). Stanziati, inoltre, circa 30mila euro per la sistemazione del verde pubblico e dei parchi urbani.

Con non poca fatica, inoltre, l’amministrazione comunale ha deciso di non aumentare le tasse. "Il nostro Comune presenta una delle tassazioni più basse nella zona, specialmente per quanto riguarda l’addizionale Irpef, mantenuta costante dal 2014 – ribadisce il sindaco –. "La voce più alta nelle uscite rimane quella dei Servizi Istituzionali (che pesa per il 35%), che comprende, ad esempio, le spese per il riscaldamento di tutti gli edifici comunali. Seguono le spese per il diritto allo studio (15%) e le spese per la tutela del territorio (13%)". L’amministrazione è inoltre al lavoro per reperire i fondi per realizzare una casetta dell’acqua. P.A.