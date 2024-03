Ogni settimana trentanove ore di lavoro. Le donne della flotta diventeranno presto sette

La società di trasporti lodigiana “Star Mobility“ sta portando a termine la seconda edizione della “Academy“ per formare nuovi autisti dei bus. Il lavoro di conducente di bus, fa sapere l’azienda, "porta via tempo ma si riescono ad incastrare altre attività, se ci si sa organizzare". Gli autisti hanno un giorno di riposo e fanno trentanove ore di guida settimanale, che equivalgono a sei ore e mezza giornaliera su uno specchio di dodici ore, nelle fasce del mattino, del mezzogiorno o del pomeriggio-sera per il rientro di lavoratori e studenti pendolari. Con Elvira Ribaudo, nella flotta Star Mobility le donne attualmente sono sei e una settima è in arrivo a breve, sempre proveniente dalla Academy di Star Mobility.

R.Lo.