Ogni passione vissuta con impegno e dedizione diventa un’opportunità di crescita e arricchimento

I redattori di Canossa News si sono chiesti cosa significhi “andare a fondo” nelle proprie passioni. Per rispondere, hanno raccolto le testimonianze di alcuni giovani, ognuno con una passione che dà senso e profondità nella vita. "Dopo una brutta caduta in bicicletta, sono riuscito a convincere i miei genitori a lasciarmi adottare un drago barbuto, che ho chiamato Smoug", racconta Mario, appassionato di rettili. "Quell’esperienza mi ha insegnato che coraggio e determinazione sono fondamentali per realizzare i propri sogni".

Per Vittoria, andare a fondo significa "immergersi completamente in ciò che ci entusiasma, trovando gioia nell’impegno e nel miglioramento continuo". Rebecca sottolinea il valore del sacrificio: "Se vuoi davvero coltivare una passione, devi essere pronto a metterci tempo ed energia. Ma ogni sforzo ripaga con risultati e soddisfazioni".

Anche Bianca, ginnasta, vive la sua passione con dedizione assoluta: “Mi preparo con impegno per ogni gara, sfruttando ogni occasione per perfezionarmi: guardo tutorial online, mi alleno a casa, provo e riprovo ogni movimento finché non riesce alla perfezione". Agostino vede nella costanza un elemento chiave: "Per me, la passione va integrata nella vita di tutti i giorni. Ogni giornata è un’opportunità per crescere e migliorarsi".

Leonardo, giovane disegnatore, considera il suo percorso un viaggio di scoperta.