Nuovo rondò sulla sp234 "Fatelo più a sud ovest"

"Spostate la rotonda". Non è ancora stata realizzata, ma per qualcuno il rondò che dovrà nascere a Codogno lungo il tratto di provinciale 234, all’ingresso per la frazione Maiocca, è già “ingombrante“. Il Comune ha sancito la pubblica utilità dell’opera, mirando a spendere i 400mila euro che erano arrivati dalla Regione Lombardia ormai alcuni anni fa. Nella presentazione delle osservazioni, il nuovo proprietario dell’ex Cpsd, che si affaccia nelle vicinanze della “234“, ha chiesto al Comune se non era possibile prevedere il nuovo manufatto più a sud ovest rispetto alla collocazione prevista nelle carte progettuali in quanto, altrimenti, verrebbe precluso un passaggio carraio esistente. In alternativa è stato chiesto di eliminare il previsto guardrail.

Il Comune però ha ribadito che il progetto non verrà modificato in quanto non vi è alcun documento che comprovi l’autorizzazione di innesto sulla strada dall’accesso carraio. Ora, dopo i passaggi amministrativi in Consiglio comunale, l’opera potrà essere messa in appalto per l’aggiudicazione dei lavori. M.B.