Nuovo furgone per la Protezione civile

Il parco mezzi della Protezione civile di Codogno è aumentato. Ieri, alla presenza delle autorità e del coordinatore Lorenzo Nicolini, è stato infatti inaugurato in piazza XX Settembre il nuovo Ford Transit da 9 posti cofinanziato da Regione e Comune.

"Dopo il Covid – ricorda Nicolini – siamo arrivati a 50 volontari e c’è sempre interesse. Dato che ognuno cerca di specializzarsi, mano a mano emerge l’esigenza di potenziare mezzi o materiali di cui avanziamo richiesta al Comune. Oggi oltre al nuovo veicolo disponiamo di un Doblò per i cinofili, un pick up 4x4 per interventi fuori strada e un furgone cabinato chiuso". La storica sede in Fiera è stata trasferita: "La segreteria si trova in via Pietrasanta, sopra la Polizia locale, mentre teniamo i mezzi all’ex area Confrutta e le attrezzature all’ospedale Soave. Conclusi i lavori in Fiera, riavremo lì la nostra nuova area". Almeno 15 volontari hanno responsabilità organizzative: "Siamo come una piccola azienda, un settore del Comune che risponde alle esigenze organizzative dell’ente, alle gerarchie e alla burocrazia. Ognuno fa la propria parte".

C’è un gruppo di 12 volontari specializzati nell’uso di motoseghe per alberi pericolanti; chi interviene con quattro motopompe sugli allagamenti. Poi il gruppo cinofilo con i cani da ricerca. I volontari si stanno anche formando a utilizzare il Tirfor, lo strumento che con una leva manuale è in grado di spostare carichi importanti, come veicoli caduti.

P.A.