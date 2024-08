Nuovo comandante Gdf. È un esperto nella lotta alla mafia

Cambio della guardia al comando provinciale della Guardia di Finanza di Lodi: il nuovo comandante è il colonnello Piergiorgio Samaja che, dal 2016 al 2021 è stato responsabile del Centro Operativo di Milano della Direzione Investigativa Antimafia nonchè, nel periodo di Mani Pulite, ha svolto indagini su alcuni delicati filoni nonchè sul crac del gruppo Ferruzzi- Montedison. Ieri, si è tenuta la cerimonia di avvicendamento con il saluto al colonnello Sergio Demichelis che, dopo oltre tre anni e mezzo, lascia l’incarico per ricoprire quello di comandante del reparto tecnico logistico amministrativo Piemonte-Valle d’Aosta di Torino. Hanno partecipato il comandante regionale Lombardia, generale di divisione Giuseppe Arbore, il cappellano militare monsignor Andrea Scarabello ed una rappresentanza del personale del corpo dei reparti operanti nella provincia di Lodi, nonché finanzieri in congedo. Il colonnello Demichelis ha salutato sottolineando “la proficuità del periodo di comando trascorso a Lodi ed ha ringraziato i finanzieri per l’impegno profuso sul territorio".

P.A.